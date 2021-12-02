The American Conservative рассказал о том, что Белый дом бездумно расходует средства.

Американский журналист Дэвид Голдман заявил, что РФ создала превосходящее арсенал США стратегическое вооружение. По мнению специалиста, данный факт является "катастрофическим провалом" администрации Вашингтона. По мнению автора статьи, опубликованной в издании The American Conservative, чиновники страны бездумно тратят денежные средства на "зарубежные авантюры".

Эксперт уточнил, что к новому российскому стратегическому оружию к текущему моменту относятся гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска. Они несут на себе ядерные боеголовки и способны преодолевать любую оборону противника. Зенитно-ракетные комплексы С-500 автор счел "лучшими в мире". Дэвид Голдман оценил действенность также китайских планирующих гиперзвуковых блоков и противокорабельных ракет. Предположительно, даже в обычном оснащении они также с большой вероятностью обойдут защиту ПВО США.

Могу предположить, что если сейчас Россия и Китай еще не обладают стратегическим превосходством, то при сохранении нынешней траектории их движения они добьются его всего через несколько лет. Дэвид Голдман, журналист

Эксперт призвал общественность задать непростой вопрос американскому руководству о том, как России и Китаю удалось обеспечить себе превосходство над США в вопросе гиперзвукового летательного оружия, хотя государственные военные бюджеты страны в разы меньше американского. Автор материала также не понимает в чем состоит национальный интерес Вашингтона в расширении НАТО. Он не исключил того, что "принятие Украины" на самом деле представляет из себя часть плана по новой российской ПРО.

Минфин США сделал исключение из запрета на вывоз наличных долларов в Россию.

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