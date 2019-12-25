The American Conservative через автора Бэндоу подчеркивает, что СВО никогда не была направлена против Европы или Америки.

Стратегия Организации Североатлантического договора (НАТО) в отношении России стала безумной, а военный блок в данный момент фактически сражается с Москвой. Такую позицию изложил в авторской статье, опубликованной иностранным изданием The American Conservative, Экс-советник 40-го по счету американского президента Рональда Рейгана, старший научный сотрудник вашингтонского Института имени Катона Даг Бэндоу. Эксперт раскритиковал последние утверждения руководства НАТО об опасности Кремля. По мнению специалиста, ответственность за продолжающийся региональный конфликт лежит на коллективном Западе.

Президент США, который когда-то критиковал Европу за неспособность подготовиться к войне, теперь, похоже, поощряет континент начать войну, в которой ему вряд ли удастся победить без участия Америки, и в этом случае ядерные ракеты могут полететь через Атлантику. Ожидаемо, что Европа продолжает вести себя безответственно. Даг Бэндоу, эксперт

По словам американца, после начала специальной военной операции России на Украине США и Европа начали масштабную опосредованную войну против российского руководства. При этом страны-члены военного блока финансировали, направляли вооружения, предоставляли разведывательные данные армии киевского режима. Также европейские инструкторы обучали украинских военнослужащих, а Центральное разведывательное управление (ЦРУ) из Вашингтона вело активную деятельность на украинской земле. Даг Бэндоу написал о многочисленных наемниках, сражающихся на стороне ВСУ. По мнению аналитика, ни один серьезный человек больше не верит тому, что Москва якобы взорвала свой собственный газопровод "Северный поток" в Балтийском море.

На сегодняшний день единственный серьезный вопрос заключается в том, позволили ли Вашингтон и/или Лондон Украине атаковать "Северный поток", что является актом войны против Германии, члена НАТО. Даг Бэндоу, эксперт

Захарова: Грузия смогла стряхнуть с себя "натовскую перхоть".

Фото: pxhere.com