В МИД России прокомментировали массовые акции протеста в Грузии.

Грузинским гражданам удалось найти внутреннюю силу и стряхнуть с себя "натовскую и брюссельскую перхоть". Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы указала, что жители соседнего государства избавились от экспорта "политической коррозии", исходящего со стороны коллективного Запада.По мнению сотрудницы внешнеполитического ведомства нашей страны, страны-члены НАТО в Тбилиси пытались заняться разложением страны.

Грузинский народ – один из немногих, кто сумел стряхнуть с себя натовскую, брюссельскую... перхоть, налет, которым покрыли натовцы внутреннюю и внешнюю политику страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

