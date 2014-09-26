Захарова: Макрон нелепо пытается отвлечь французов от проблем в стране

В МИД России указали на внутренние проблемы Франции.

Французский президент Эмманюэль Макрон своими нелепыми попытками, в том числе ситуацией с задержанием у берегов страны танкера, просто хочет увести внимание граждан от внутренних проблем, существующих в европейской республике. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы считает, что главе Елисейского дворца стоит испугаться собственного народа, над которым политический лидер "буквально издевается".

Он издевается над здравым смыслом в принципе, и над своим собственным народом.... нелепыми, глупейшими, абсолютно неадекватными попытками каким-то образом возложить ответственность за все, что угодно... Макрон просто пытается увести взгляд и переключить обсуждение своих созданных внутренними <...> предпосылками и причинами проблем и придумать нелепое оправдание. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В качестве примера своих слов сотрудница внешнеполитического ведомства рассказала о комментариях французского президента относительно полета дронов, якобы нарушивших воздушное пространство европейского региона, а также о хакерских атаках, экономических проблемах и "теневого флота" России.

Захарова на фоне кризиса во Франции пошутила, что Макрона "доконал теневой флот".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik