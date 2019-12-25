Минфин США сделал исключение из запрета на вывоз наличных долларов в Россию

Чиновники объяснили, кто и как может отправлять доллары в РФ.

Американское министерство по финансам сделало исключение из запрета на вывоз наличных долларов в Россию. Такое заявление сделали официальные представители ведомства. По данным специалистов, ограничения не коснутся разовых случаев вывоза наличных сбережений из страны на территорию РФ. При этом цели должны быть некоммерческими.

Все транзакции... которые носят бытовой и разовый характер…из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в РФ; или американскому частному лицу, находящемуся в РФ, разрешены. генеральная лицензия Минфина США

Напомним, что запрет на ввоз американских долларов в России введен с 11 марта по указу президента Джо Байдена в рамках нового санкционного пакета, принятого из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Ранее Банк России объявил о временном порядке операций с наличными средствами. Он вводится по стране на шесть месяцев (до 9 сентября 2022 года). В регуляторе заметили, что деньги клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены. При этом клиент банка может снять до десяти тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - получить в рублях по рыночному курсу.

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