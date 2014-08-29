Силуанов: Западом развернута финансово-экономическая война против России

В Минфине рассказали о том, какие меры принимает кабмин по облегчению санкционного давления на страну.

Глава министерства по финансам России Антон Силуанов считает, что Западом за последние две недели развернута настоящая финансово-экономическая война, направленная против нашей страны. Такое заявление чиновник сделал во время правительственного совещания с президентом Владимиром Путиным.

Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам, заморозил наши золотовалютные резервы, пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговле. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Глава Минфина подчеркнул, что Запад намерен сформировать на территории РФ дефицит повседневных импортных товаров. Страны принуждают к закрытию успешно работающие в России предприятия, в которых есть зарубежная доля инвестиций. По мнению Силуанова, основной задачей для кабмина на данный период является стабилизация финансовой системы, а также обеспечение ее бесперебойной работы.

Минфин готов смягчить дивидендную политику банков.

Фото и видео: Правительство России