Минфин готов смягчить дивидендную политику банков

Антон Силуанов рассказал об антикризисных мерах.

Министерство финансов России готово смягчить дивидендную политику банков. Такое заявление на правительственном совещании при участии президента Владимира Путина сделал Антон Силуанов. Чиновник предложил корректировку со стороны кредитных организаций, необходимую для поддержки их капиталов.

Для пополнения капитальной базы банков мы готовы скорректировать и дивидендную политику. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт доложил коллегам, что российским властям удалось наладить бесперебойную работу финансовых организаций в текущих условиях - санкционном давлении со стороны Запада. Сейчас банки полностью обеспечиваются ликвидностью со стороны Центробанка РФ. При этом в стран ослаблены регуляторные требования.

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Фото и видео: Правительство России