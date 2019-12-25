Глава министерства по промышленности и торговле Денис Мантуров назвал приоритетные направления для импортозамещения. На совещании правительства, собранном при участии президента Владимира Путина, чиновник рассказал о важнейших отраслях отечественной экономики. В данный перечень эксперт включил такие направления как авиастроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия, фармацевтика и энергетическое машиностроение.
Главная задача обеспечить работу заводов и фабрик, с акцентом на ускоренное импортозамещение. По всем отраслям определены комплектующие и сырьё, необходимые для производства конечной продукции.
Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ
Второй этап по импортозамещению будет связан с формированием и достижению независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию. Они должны закрывать все внутренние потребности РФ относительно медицинских препаратов, в том числе и для онкологических, сердечно-сосудистых, орфанных диагнозов, ВИЧ и диабета.
Мантуров рассказал о запасах важных товаров в магазинах.
Фото и видео: Правительство России
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