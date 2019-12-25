Глава Минпромторга перечислил отрасли, по которым РФ планирует создавать продукцию самостоятельно.

Глава министерства по промышленности и торговле Денис Мантуров назвал приоритетные направления для импортозамещения. На совещании правительства, собранном при участии президента Владимира Путина, чиновник рассказал о важнейших отраслях отечественной экономики. В данный перечень эксперт включил такие направления как авиастроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия, фармацевтика и энергетическое машиностроение.

Главная задача обеспечить работу заводов и фабрик, с акцентом на ускоренное импортозамещение. По всем отраслям определены комплектующие и сырьё, необходимые для производства конечной продукции. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Второй этап по импортозамещению будет связан с формированием и достижению независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию. Они должны закрывать все внутренние потребности РФ относительно медицинских препаратов, в том числе и для онкологических, сердечно-сосудистых, орфанных диагнозов, ВИЧ и диабета.

Мантуров рассказал о запасах важных товаров в магазинах.

Фото и видео: Правительство России