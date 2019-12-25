Глава министерства по промышленности и торговле Денис Мантуров рассказал о запасах важных товаров в магазинах. На правительственном совещании при президенте РФ Владимиру Путине чиновник отметил, что в текущей обстановке фиксируется наплыв покупателей в торговые точки. Большая часть нагрузки ложится на товары первой необходимости. При этом продуктовые сети вовремя сформировали достаточные запасы необходимых товаров.
Это прежде всего товары длительного хранения – крупы, сахар, макароны, консервы и мука. Поэтому наша приоритетная задача - обеспечить ритмичные поставки товара на прилавки.
Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ
Эксперт добавил на заседании о том, что отдельные паузы в поставках бывают, но они связаны с перестройкой каналов поставок.
Мантуров заявил о готовности переориентировать экспорт.
Фото и видео: Правительство России
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