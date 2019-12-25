Глава Минпромторга заявил, что торговые сети готовы к наплыву покупателей.

Глава министерства по промышленности и торговле Денис Мантуров рассказал о запасах важных товаров в магазинах. На правительственном совещании при президенте РФ Владимиру Путине чиновник отметил, что в текущей обстановке фиксируется наплыв покупателей в торговые точки. Большая часть нагрузки ложится на товары первой необходимости. При этом продуктовые сети вовремя сформировали достаточные запасы необходимых товаров.

Это прежде всего товары длительного хранения – крупы, сахар, макароны, консервы и мука. Поэтому наша приоритетная задача - обеспечить ритмичные поставки товара на прилавки. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт добавил на заседании о том, что отдельные паузы в поставках бывают, но они связаны с перестройкой каналов поставок.

Мантуров заявил о готовности переориентировать экспорт.

Фото и видео: Правительство России