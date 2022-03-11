Мантуров заявил о готовности переориентировать экспорт

Глава Минпромторга сообщил о проблемах с логистикой грузов.

Глава министерства по промышленности и торговле Денис Мантуров заявил о готовности России переориентировать экспорт. На заседании правительства при участии президента Владимира Путина чиновник рассказал, что государство направит минеральные удобрения странам, которые в этом заинтересованы. Это произойдет в том случае, если западные страны продолжат устраивать логистические трудности и будут фиксироваться проблемы с доставкой, возникающие со стороны европейских перевозчиков.

Мы никому не хотим создавать проблемы и уж тем более вскручивать цены, но коллеги должны принять взвешенное решение, дать нам возможность…В противном случае мы переориентируем наши поставки на те рынки, которые с удовольствием приобретают нашу продукцию. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Ранее Минпромторг совместно с представителями профильной отрасли приняли решение ограничить поставки минеральных удобрений на внешние рынки. Это постановление связано с "бойкотом" со стороны транспортных компаний, которые отказываются грузить российскую продукцию.

Путин поддержал идею о внешнем управлении уходящими из страны иностранными компаниями.

Фото и видео: Правительство России