Глава РФ ободрил предложение кабмина и Мишустина.

Российский президент Владимира Путин поддержал идею о внешнем управлении уходящими из страны иностранными компаниями. Такое заявление глава государства сделал во время совещания с правительством. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании уведомил политика о том, что чиновники тщательно следят за обстановкой. В текущий момент многие зарубежные компании делают официальные заявления о временной приостановке деятельности в РФ. При этом они сохраняют рабочие места и оплату труда сотрудникам. Кабмин подготовил законопроект, который предусматривает предотвращение закрытия производств.

Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Лидер РФ напомнил коллегам о том, что в настоящее время страна ни от кого не закрывается и готова к сотрудничеству с иностранными партнерами. Путин добавил, что права зарубежных компаний на внутреннем российском рынке надежно защищаются. Он призвал действовать решительно в отношении тех, кто планирует закрывать производства в стране.

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Фото: Kremlin.ru

Видео: Правительство России