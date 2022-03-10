Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право РФ быть на политической карте мира. Такое мнение чиновник высказал перед журналистами на пресс-конференции в Анталье. Мероприятие состоялось по завершению трехсторонних переговоров с украинским и турецким коллегами Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу. Москва призвала учитывать национальные и законные интересы своей страны. Лавров напомнил о том, что речь идет не о киевском режиме, а об агрессии против всего русского - языка, культуры, религии, безопасности и прочего.
Реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая…она показывает, что, действительно, это идет бой не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
В качестве примера российский министр рассказал о принятии на Украине закона о государственном языке, в котором только один украинский язык объявлялся годным к употреблению. В МИД РФ считали, что остальные языки на территории страны ущемлялись, а недовольство относительно ситуации также высказали представители Венгрии, Румынии и Болгарии.
Лавров: Украина воровала российский газ еще десятилетие назад, а Европа молчала.
Фото и видео: МИД России
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