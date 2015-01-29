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СМИ: новая ЗРС С-550 заступила на боевое дежурство
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СМИ: новая ЗРС С-550 заступила на боевое дежурство

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Система успешно прошла государственные испытания.

Зенитная ракетная система С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в Минобороны РФ. 

Собеседник агентства подчеркнул, что новейшая российская ЗРС не имеет аналогов. Она способна поражать космические аппараты, а также гиперзвуковые мишени на расстоянии в десятки тысяч километров.

Уточняется, что введение в строй данной ЗРС позволяет выстраивать глубокоэшелонированную систему ПВО-ПРО на большие расстояние и высоты вплоть до космоса.

Напомним, впервые о разработке С-550 сообщил во время селекторного совещания 9 ноября 2021 года в Минобороны России министр Сергей Шойгу. 

Ранее корабли ВМФ России отправились из Владивостока в дальний поход.

Фото: Минобороны РФ

Теги: боевое дежурство, зрс, с-550
Категории: Лента новостей, Новости России,

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