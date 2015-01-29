СМИ: новая ЗРС С-550 заступила на боевое дежурство

Система успешно прошла государственные испытания.

Зенитная ракетная система С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в Минобороны РФ.

Собеседник агентства подчеркнул, что новейшая российская ЗРС не имеет аналогов. Она способна поражать космические аппараты, а также гиперзвуковые мишени на расстоянии в десятки тысяч километров.

Уточняется, что введение в строй данной ЗРС позволяет выстраивать глубокоэшелонированную систему ПВО-ПРО на большие расстояние и высоты вплоть до космоса.

Напомним, впервые о разработке С-550 сообщил во время селекторного совещания 9 ноября 2021 года в Минобороны России министр Сергей Шойгу.

Ранее корабли ВМФ России отправились из Владивостока в дальний поход.

Фото: Минобороны РФ