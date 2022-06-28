Минобороны показало кадры боевого дежурства систем "Небо-СВ" и "Бук-М3"

Специалисты мониторят ситуацию в воздушном пространстве.

Минобороны показало видео боевого дежурства радиолокационных станций "Небо-СВ" и комплексов "Бук-М3" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах показан мониторинг специалистами ситуации в воздушном пространстве и обнаружение целей. После того, как специалисты определяют принадлежность цели, по ней принимается решение об уничтожении или пропуске.

В пресс-службе Минобороны отметили, что после взятия цели на сопровождение с командного пункта поступает задача на уничтожение. Ее выполнением занимается дивизион ПВО.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили три взвода "Градов" и взвод гаубиц М-777.

Видео: Минобороны России