Минобороны РФ: российские военные поразили три взвода "Градов" и взвод гаубиц М-777

Все цели удалось поразить высокоточным оружием в рамках контрбатарейной борьбы.

Вооруженные силы России поразили три взвода реактивных систем залпового огня "Град" и взвод гаубиц М-777. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Три взвода "Градов" были обнаружены в районах населенных пунктов Авдеевка и Дзержинск. Взвод 155-мм гаубиц обнаружили в районе Константиновки. Все цели удалось поразить высокоточным оружием в рамках контрбатарейной борьбы.

Конашенков добавил, что российские военные также уничтожили два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт" и два взвода самоходных установок "Гвоздика".

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС нанесли ракетный удар по цехам завода "Артем" в Киеве.

Видео: Минобороны России