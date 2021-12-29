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Корабли ВМФ России отправились из Владивостока в дальний поход

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Моряки посетят Сейшельские острова.

Корабли Военно-морского флота России отправились в дальний поход. Об этом журналистам сообщили представители региональной пресс-службы Тихоокеанского флота. В ведомстве заметили, что боевые суда направились из порта Владивостока для реализации задач океанской миссии. 

Флагманом плавания является ракетный крейсер "Варяг". С ним следуют также экипажи большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома". Моряки зайдут в порты нескольких стран, включая Сейшельские Острова.

В ТОФ уточнили, то данный морской заход посвящен 105-й годовщине посещения бронепалубным крейсером "Варяг" порта Виктория на Сейшелах. Военные организуют плановые учения. В частности, запланированы международные маневры.

Клуб моряков-подводников на Васильевском острове пострадал при прорыве трубы.

Фото и видео:

Теги: владивосток, вмф россии, сейшельские острова, тихоокеанский флот, тоф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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