Клуб моряков-подводников на Васильевском острове пострадал при прорыве трубы

Помещение Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ на 5-й линии В.О. затопило в результате прорыва трубы. Из-за бездействия коммунальных служб на протяжении пяти дней организация была вынуждена обратиться к губернатору.
На изношенном, как и везде, трубопроводе горячей воды произошел разрыв, в результате которого не только затопило помещение Клуба (а мы, как известно, находимся в полуподвале), но под воздействием пара повреждены стены, рухнул потолок, вышли из строя электропроводка, пожарная сигнализация, телевизор, часть сувениров и подарков Клубу, книги и другое оборудование и имущество.
говорится в сообщении.
Отмечается, что помещения застрахованы, однако страховка не может покрыть весь ущерб. В обращении указывается, что никто не хочет брать на себя ответственность за трубу. "Теплосеть" только частично устранила последствия.
Руководство клуба требует разобраться в ситуации. Организация принимает пожертвования на ремонт. На данный момент удалось собрать 200 тысяч рублей.
Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ
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