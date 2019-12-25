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Целью С-550 станут американские космические беспилотники X-37
Сегодня, 7:46
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Целью С-550 станут американские космические беспилотники X-37

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В СМИ узнали о предназначении новой противоракетной системы России.

Целью С-550 станут американские космические беспилотники X-37, способные нести на себе ядерные боеголовки. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник информации в оборонно-промышленном комплексе. Авторы материала узнали подробности о разрабатываемой в РФ мобильной противоракетной системы. 

Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь - на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет.

источник агентства

Напомним, что Москва говорила о том, что орбитальные дроны США X-37 способны нести несколько ядерных боевых блоков на воздушном борту. В настоящее время они являются ударными системами стратегического назначения космического базирования. Однако официальные лица Вашингтона утверждали, что аппарат будет использоваться исключительно для целей ученых и разведки. При этом беспилотники могут менять свою орбиту и маневрировать. 

Эксперт из ОПК России уточнил, что для ликвидации целей в космосе в состав ПРО С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности.

Российская С-550 станет первой в мире мобильной системой ПРО и противокосмической обороны.

Фото: Минобороны РФ
 

Теги: x-37, беспилотник, космос, про, с-550
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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