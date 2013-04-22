Российская С-550 станет первой в мире мобильной системой ПРО и противокосмической обороны

Сергей Шойгу анонсировал создание ЗРС 550.

Российская зенитная ракетная система С-550 станет первой в мире мобильной системой противоракетной и противокосмической обороны. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственные источники в оборонном-промышленном комплексе. Известно, что с-550 разрабатывается на базе существующей С-500 "Прометей". Новинка будет уничтожать межконтинентальные баллистические боеголовки.

Ее возможности по перехвату боевых блоков будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО - THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB....разработка новой системы находится на продвинутом этапе источник агентства

Напомним, что во время селекторного совещания 9 ноября в оборонном ведомстве министр Сергей Шойгу сообщил, что в России разрабатывается новая зенитная ракетная система С-550. Сейчас Москва и Вашингтон обладают специализированными ПРО-комплексами. Они способны сбивать МБР, но эти системы являются стационарными и находятся в шахтах.

Лукашенко поручил Минобороны и погранвойскам проследить за движением войск НАТО и Польши.

Фото: Минобороны РФ