"Жэньминь жибао" описала преимущества С-500 над С-400.

Китайская газета рассказала о преимуществах российской системы С-500. В статье издания "Жэньминь жибао" отмечается, что постановка на вооружение комплексов "Прометей" позволит РФ создать усовершенствованную систему ПВО-ПРО. Она может контролировать все воздушное пространство на территории государства, включая ближний космос.

С-500 может становиться мощной самостоятельной системой, а также оперативно превращаться в специальный или комбинированный комплекс, подстраиваясь под боевые задачи материал "Жэньминь жибао"

Напомним, что ЗРК С-500 подтвердил свои характеристики во время тестов в Сирии. Комплекс может единовременно сбивать по десять ракет противника с дальним радиусом полета. При этом "Прометей" реагирует на объекты летящие со скоростью от 18 до 25 тысяч километров и самолеты на высоте 200 км.

По сравнению с С-400 "Прометей" получил увеличенную дальность радиолокационного обнаружения, а также сопротивляемость электромагнитным помехам. У С-500 на 50% улучшенных характеристики, включая дальнобойность и способность обнаружения целей. Вооружение позволит получить преимущество над американскими истребителями пятого поколения.

Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет.