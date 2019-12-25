ФСВТС: Россия может поставить ракетные системы С-500 Китаю и Индии

Дмитрий Шугаев назвал крупнейших заказчиков военной техники из РФ.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству рассказал о том, что Россия может поставить ракетные системы С-500 Китаю и Индии. Дмитрий Шугаев дал интервью журналистам РБК, в котором назвал пять крупнейших иностранных покупателей военной техники для Москвы. В перечень попали кроме КНР и Индии также страны из Северной Африки и Ближнего Востока, а также региона Латинской Америки. По словам спикера, РФ будет рассматривать заявки на поставки новых "Прометеев" иностранным заказчикам индивидуально.

Когда эта система будет поставлена в Вооружённые силы в необходимом объёме, станет в том числе возможным её поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай. Дмитрий Шугаев, глава ФСВТС

По словам эксперта, каждый мировой регион имеет собственную специфику. В частности, государства Африки, расположенные в южном направлении от пустыни Сахара, отдают предпочтение приобретению вертолетов семейства "Ми", а также самолетов "Сухой" и "МиГ", противовоздушных комплексов "Панцирь-С1" и "Тор-М2Э", "Бук".Военных интересует и стрелковое оружие от "Калашникова". А в Азиатско-Тихоокеанский регион Россия больше поставляет вооружение для систем ПВО, авиационную технику и двигатели.

На данный момент портфель экспортных заказов на российское вооружение превышает 52 миллиарда долларов. Около 50% из этого объема составляет боевая авиация.

Глава ФСВТС: пять стран заинтересовались российским бомбардировщиком Су-34.

Фото: Минобороны России

