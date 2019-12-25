Глава ФСВТС: пять стран заинтересовались российским бомбардировщиком Су-34

Контракты на поставку самолетов еще не подписаны.

Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил журналистам, что пять стран заинтересовались отечественным бомбардировщиком Су-34. Такое заявление специалист сделал в рамках международного авиакосмического салона МАКС, проходящего в подмосковном Жуковском.

У нас проводятся маркетинговые работы, порядка пяти стран заинтересовались. Контрактов пока нет. Дмитрий Шугаев, глава ФСВТС

По мнению эксперта, к боевой воздушной машине проявляют значительный интерес иностранные заказчики. При этом официально оформленных заявок на приобретение самолета еще нет. МАКС проводится с 20 по 25 июля.

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Фото: Минобороны России