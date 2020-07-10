Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет

Немецкие эксперты объяснили, в чем заключается преимущество новейших российских ЗРК.

Российский ЗРК С-500 "Прометей" опережает западные аналоги на 20 лет. Об этом сообщили немецкие журналисты в издании Focus. Иностранные эксперты заявили, что систему можно читать "всеядной", так как данная установка способна ликвидировать космические спутники, сверхзвуковые ракеты, а также другие объекты.

Напомним, что дальность поражения С-500 составляет 600 километров. Данный ЗРК можно использовать для защиты от метеоритов и других космических тел. В Минобороны заявили, что армия получит на вооружение "Прометей" в ближайшее время. Серийные поставки вооружения запланированы на 2020 год.

С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе.



