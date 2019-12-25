"Прометей" будет уничтожать любые виды гиперзвукового оружия.

В Минобороны России рассказали, что комплекс С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе. Об этом в интервью для газеты "Красная звезда" заявил главнокомандующий Военно-космическими силами Сергей Суровикин. Эксперт отметил, что "Прометей" будет иметь возможность ликвидировать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве.

Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе Сергей Суровикин, главнокомандующий ВКС России

Ранее информацию о том, что С-500 способен перехватывать цели за сотни километров от планеты раскрыл генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов. Сейчас Суровикин добавил, что технические параметры "Прометея" позволяют назвать С-500 первым поколением системы противокосмической обороны.

Россия готовится к принятию на вооружение комплексов С-500 "Прометей".