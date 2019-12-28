Россия готовится к принятию на вооружение комплексов С-500 "Прометей"

Военный эксперт объяснил, что новое ПВО сможет сбивать гиперзвуковые ракеты противника.

В России готовятся к принятию на вооружение новых комплексов воздушно-космической обороны С-500 "Прометей". Об этом рассказал военный обозреватель издания "Звезда" Алексей Леонков. Эксперт добавил, что Минобороны РФ также планирует принять в состав Вооруженных сил А-235 "Нудоль".

Леонков добавил, что "Прометей" и "Нудоль" станут основной оборонной силой "контргиперзвуковых комплексов". Эти устройства оснащены системами обнаружения противника. Речь идет о радиолокационной станции "Противник-ГЕ", а также системами сопровождения гиперзвуковых целей.

Эксперт напомнил, что Запад создает гиперзвуковые боеголовки, способны развивать скорость от 5 до 8 чисел Маха. Новое российское ПВО способно сбивать эти ракеты.

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