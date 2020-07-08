Также армия получит С-350 "Витязь".

ЗРС "Прометей" поступят в ВС России уже в 2020 году. Об этом сообщила газета "Красная звезда" со ссылкой на российского генерал-майора Сергея Бабакова. Эксперт объяснил, что зенитная ракетная система С-500 будет получена военными в ближайшее время.

На вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" и планируется поступление С-500 "Прометей" Сергей Бабаков, генерал - майор России

Эксперт отметил, что основной задачей "Прометеев" является ликвидация баллистических ракет средней дальности, а также при необходимости - межконтинентальных баллистических ракет. Комплекс также может уничтожать гиперзвуковые летательные устройства всех модификаций, включая те, что расположены в ближнем космосе, самолеты и дроны.

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Видео: Минобороны России