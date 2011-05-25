Ракетный комплекс "Витязь" одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS

Представитель "Юга" сообщил о выполненной задача в зоне СВО.

Российский ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился командир зенитно-ракетного дивизиона при "Южной" группировке войск с позывным "Лев".

Работали по большой пачке РСЗО HIMARS — шло порядка 12-16 целей, данный комплекс успешно справился, ни одна из целей не достигла своей точки, и, соответственно, комплексу не составило труда как разобрать, так и поразить пачку. "Лев", военнослужащий

Эксперт подчеркнул, что цель противника была успешно захвачена на дальности порядка 90 километров, а отечественный ракетный комплекс вел устойчивое сопровождение. "Витязь" нанес поражение объекту, размещенному на дальности порядка 70 километров от места дислокации установки. "Лев" добавил, что с момента обнаружения до поражения объекта в штатной работе ракетный комплекс тратит не более восьми секунд. Однако учитывая специфику местности в зоне проведения специальной военной операции, такая работа проводится за полторы или три секунды. Командир назвал основное преимущество С-350. Он рассказал СМИ, что установка оснащена головкой самонаведения. Таким образом все маневренные цели становятся легкой мишенью для военнослужащих, так как ракета маневрирует параллельно цели врага.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости