Багги десантников "Днепра" с пулеметной турелью уничтожил десятки дронов ВСУ

Крымские представители ВДВ нашли собственный способ противодействия БПЛА противника.

Российские десантники из Новороссийского горного соединения ВДВ при группировке "Днепр" создали установку для противодействия дронам армии киевского режима. Такие сведения журналистам предоставили специалисты из пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие заметили, что на счету расчетов противовоздушной системы указано десятки уничтоженных беспилотников врага. Комплексы размещаются в кузове автомобильной техники типа багги. Такое решение дает возможность перемещаться в составе колонн для прикрытия их от атак БПЛА.

Установка представляет собой станину для крепления двух пулеметов ПКТ калибром 7,62 мм с установленным ночным прицелом. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что боевые расчеты несут боевое дежурство по ПВО и прикрытию подразделений соединения в ходе активных боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. В частности, комплексы задействованы на ореховском направлении. Бойцы совершают удары и по живой силе ВСУ.

Минобороны сообщило об уничтожении МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево.

Фото и видео: Минобороны России