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Минобороны сообщило об уничтожении МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

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Военнослужащие поразили цели ВС в зоне СВО.

Российский боевой расчет комплекса "Искандер" ракетным ударом ликвидировал самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины, находившийся на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Также уничтожены средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы армии киевского режима. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Дополнительно военнослужащие из профильного ведомства разместили в социальных сетях видеоролики с кадрами объективного контроля по ликвидации авиационной техники противника.

Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесен ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево.

пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры уничтожения дронов ВСУ в районе Новороссийска.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепропетровская область, миг-29
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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