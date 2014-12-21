Минобороны сообщило об уничтожении МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Военнослужащие поразили цели ВС в зоне СВО.

Российский боевой расчет комплекса "Искандер" ракетным ударом ликвидировал самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины, находившийся на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Также уничтожены средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы армии киевского режима. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Дополнительно военнослужащие из профильного ведомства разместили в социальных сетях видеоролики с кадрами объективного контроля по ликвидации авиационной техники противника.

Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесен ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры уничтожения дронов ВСУ в районе Новороссийска.

Фото и видео: Минобороны России