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Минобороны показало кадры уничтожения дронов ВСУ в районе Новороссийска

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Береговая артиллерия ликвидировала объекты ВСУ в Черном море.

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры уничтожения морских дронов армии киевского режима в районе города Новороссийска. Ранее в профильном военном ведомстве сообщали общественности о том, что минувшей ночью дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были отечественными специалистами поражены два безэкипажных катера. В кадре военнослужащие продемонстрировали, как местная  береговая артиллерия работает по приближающимся объектам противника. В результате  один из дронов взрывается, оставляя над водой столб дыма.

Дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска.

пресс-служба Минобороны РФ

Группировка войск "Запад" нанесла поражение трем бригадам ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, новороссийск, сво, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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