Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры уничтожения морских дронов армии киевского режима в районе города Новороссийска. Ранее в профильном военном ведомстве сообщали общественности о том, что минувшей ночью дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были отечественными специалистами поражены два безэкипажных катера. В кадре военнослужащие продемонстрировали, как местная береговая артиллерия работает по приближающимся объектам противника. В результате один из дронов взрывается, оставляя над водой столб дыма.
Дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска.
пресс-служба Минобороны РФ
Группировка войск "Запад" нанесла поражение трем бригадам ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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