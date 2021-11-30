Минобороны показало кадры уничтожения дронов ВСУ в районе Новороссийска

Береговая артиллерия ликвидировала объекты ВСУ в Черном море.

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры уничтожения морских дронов армии киевского режима в районе города Новороссийска. Ранее в профильном военном ведомстве сообщали общественности о том, что минувшей ночью дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были отечественными специалистами поражены два безэкипажных катера. В кадре военнослужащие продемонстрировали, как местная береговая артиллерия работает по приближающимся объектам противника. В результате один из дронов взрывается, оставляя над водой столб дыма.

Дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска. пресс-служба Минобороны РФ

Группировка войск "Запад" нанесла поражение трем бригадам ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России