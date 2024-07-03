Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские подразделения "Западной" группировки российских войск за минувший день проведения специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 июля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер уточнил, что военнослужащие заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й и 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад армии киевского режима, размещенных в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Надия и Стельмаховка на территории Луганской Народной Республики. Вооруженные силы Украины лишились свыше 475 человек личного состава убитыми и ранеными, танка, машины пехоты, пяти единиц автомобильной техники, 152-миллиметровой гаубицы 2А65 "Мста-Б", а также 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

Уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

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Фото и видео: Минобороны России