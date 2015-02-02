Рэпер Macan проходит службу в спецназе в качестве водителя

Музыкант Андрей Косолапов был направлен в 604-й Центр специального назначения "Витязь".

Известный рэпер Macan (Андрей Косолапов), призванный на военную службу, был определён на должность водителя в элитное подразделение спецназа. Музыкант проходит службу в 1-й группе знаменитого 604-го Центра специального назначения "Витязь" Национальной гвардии. Он был зачислен в отделение материально-технического обеспечения, где отвечает за управление армейским транспортом.

В распоряжении его части находится разнообразный парк техники — от тяжёлых грузовиков "УРАЛ" с бронерубкой до современных легковых автомобилей Ford, Volkswagen, Haval и микроавтобусов. Рэперу предстоит освоить вождение в полевых и тактических условиях, кардинально отличающихся от гражданской практики, сообщает SHOT.

Фото: Telegram / Росгвардия