Рэпер T.I. отменил февральский концерт в Петербурге

Выступление американского артиста не состоится в начале февраля.

Американский рэпер T.I. отменил запланированное выступление в Санкт-Петербурге, которое должно было пройти 8 февраля. Об этом сообщил портал 360.ru со ссылкой на заявление артиста.

Исполнитель, настоящее имя которого Клиффорд Джозеф Харрис младший, записал видеообращение к поклонникам. В нем он сообщил об отмене концертов в России, включая выступление в Санкт-Петербурге и шоу в Москве, намеченное на 6 февраля.

Артист пояснил, что не сможет приехать из-за обстоятельств, которые не зависят от него. Конкретные причины отмены гастролей озвучены не были. При этом T.I. заявил, что его команда продолжает работу над возможной организацией концертов в более поздние сроки. Информация о новых датах выступлений на данный момент не опубликована.

Организаторы мероприятий в Санкт-Петербурге пока не сообщили о порядке возврата билетов и дальнейших планах по проведению концерта.

Фото: pxhere