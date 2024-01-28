Осенью в Петербурге в армию отправят 3 тыс. человек

Первые отправки начнутся в октябре.

Военный комиссар Санкт-Петербурга Марат Урмансов сообщил, что в рамках осеннего призыва в армию планируется направить 3 тыс. петербуржцев. Об этом стало известно 18 сентября на заседании правительства города.

По его словам, уже изучено более 23 тыс. граждан, подлежащих вызову в октябре–декабре. Первые отправки состоятся в середине октября. Из общего числа призывников 41% направят в части Ленинградского военного округа, еще 30% — в учебные подразделения.

Урмансов подчеркнул, что план по набору будет выполнен полностью. Призыв пройдет с использованием единого электронного реестра, что означает выдачу повесток в цифровом формате.

Весной 2025 года через призывные комиссии Петербурга прошло более 14 тыс. человек. Тогда 49,1% получили отсрочку, 29,1% — освобождение от службы, около 3 тыс. были отправлены в войска. На альтернативную гражданскую службу отправили 38 человек.

