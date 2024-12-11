СКА одержал победу над «Витязем»: Дедунов забил первый гол за год

Петербургская команда выиграла со счетом 4:2, Павел Дедунов отметился голом после годового перерыва.

СКА победил "Витязь" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в Ледовом дворце "Арена Балашиха". Среди отличившихся игроков петербургской команды — Николай Поляков (6-я минута), Павел Дедунов (22-я минута) и Михаил Григоренко, оформивший дубль (33-я и 42-я минуты). У "Витязя" шайбы забросили Матвей Заседа (34-я минута) и Владислав Цицюра (59-я минута).

Особое внимание привлек гол Павла Дедунова, который стал для него первым за год. Последний раз нападающий СКА отличился 6 февраля 2024 года.

После этой победы СКА с 67 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 11 февраля против московского "Динамо".

Фото: ХК СКА