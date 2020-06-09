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В Китае высоко оценили проведение испытаний "Арматы" в Сирии

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"Жэньминь жибао" назвали тестирование Т-14 в Сирии "удачным решением".

В Китае высоко оценили проведение испытаний "Арматы" в Сирии. Об этом рассказали журналисты из газеты "Жэньминь жибао". Военные эксперты отметили, что сирийские климатические условия и сложный ландшафт стали идеальными для тестирования боевой техники из РФ.

Решение испытать новейший российский танк в этих условиях оказалось весьма удачным...Благодаря боевым испытаниям в Сирии российский танк Т-14 приобрел безоговорочный авторитет

китайские специалисты

В Китае заметили, что на проведение "опасного экзамена" военных из России подтолкнула уверенность в характеристиках и маневренности "Арматы". Машина с четырех сторон оснащена радаром с фазированной решеткой, а также оптическими системами. Они предупреждают экипаж танка об угрозах. Защиту технике кроме обычной брони обеспечивает система активной обороны. 

NI развеяло слухи об уничтожении боевиками российской "Арматы" в Сирии.

Видео: Youtube/ Минобороны России 

Теги: армата, китай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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