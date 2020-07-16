Египетское издание восхитилось системой С-500

Sasapost раскрыл преимущества российского ЗРК перед аналогами из США.

Египетское издание восхитилось российской системой С-500. Авторы издания Sasapost заявили, что военным удалось создать зенитный комплекс "Прометей", который превосходит все известные системы в мире. Они отметили, что боевые характеристики С-500 в несколько раз выше, чем у американских Patriot и THAAD.

Оно станет реальной угрозой для ракет средней дальности и вражеской авиации, хотя вокруг орудия сохраняется атмосфера секретности публикация Sasapost

Иностранные эксперты заметили, что дальность поражения "Прометея" позволит России ликвидировать боеголовки в ближнем космосе. С-500 будет ликвидировать до 10 беспилотников одновременно, даже если они двигаются выше скорости звука. Еще одним важным параметром оружия египтяне считают мобильность установки. Систему можно развернуть за несколько минут.

Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет.

Видео: Youtube/ Минобороны России