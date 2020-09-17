Sina назвала ядерное вооружение США неэффективным из-за С-500. Китайские журналисты заявили о том, что "Прометей" сделает все американское вооружение устаревшим. РФ оперативнее смога перевооружиться, чем США. Москва заменила С-300 на С-400. Данные установки способны перехватить ракеты и самолеты на всех уровнях. Работа комплексов в связке позволяет защитить ЗРК от ударов.
В обновленном С-500 улучшены показатели стрельбы. Она в два раза точнее, чем у американского аналога THAAD. Также комплекс может ликвидировать цели на земной орбите и перехватывать баллистические ракеты.
С-500 уже несколько раз успешно перехватывала метеориты, оказавшиеся на земной орбите, и она обладает достаточно хорошей частотой попаданий и уроном. По крайней мере, американские ракеты не имеют шансов преодолеть эту систему ПВО
публикация Sina
Напомним, что сейчас комплекс С-500 находится на стадии принятия на вооружение. К 2025 году российская армия сформирует две-три бригады, полностью оснащенные данным комплексом.
В Ливии заявили о способности супероружия России достичь Вашингтона за 15 минут.
Видео: YouTube/Минобороны России
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