The National Interest объяснил, что российский авианосец "слишком обширно" ремонтируют.

В США российский корабль "Адмирал Кузнецов" признали небоеспособным. Об этом заявили журналисты издания The National Interest. По мнению авторов статьи, единственный авианосец Москвы не может показать свою мощь.

Большой корабль, единственный в России авианосец, является важным символом национальной гордости и международного престижа, предоставляя России доступ в эксклюзивный клуб стран, обладающих авианосцами, хотя его боевая эффективность сомнительна материал The National Interest

Журналисты уточнили, что на корабле ведутся ремонтные работы, которые они считают слишком обширными для простого продления срока использования авианосца на пять лет. Они добавили, что будут следить за этой темой тщательнее. Ранее в ТАСС написали о том, что корабль проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов" пройдет ходовые испытания в 2022 году.

National Interest сравнил ледоколы в США и России.

Фото: Миноброны России