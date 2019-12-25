NI назвал пять лучших российских военных кораблей

The National Interest составил рейтинг наиболее опасных кораблей ВМФ России для США.

The National Interest назвал пять лучших российских военных кораблей. Американское издание оценило Военно-морской флот РФ. Стратеги издания говорят о том, что Вашингтон недооценивает мощь флота Москвы "на свой страх и риск".

Военные эксперты отметили силу эсминца "Настойчивый". Он является флагманским кораблем Балтийского флота. Корабль вооружен противокорабельными ракетами, а также противолодочным оружием корветов типа "Стерегущий" (также входят в состав БФ России).

Еще одним лидером списка стал авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Его наличие значительно усиливает российские возможности по использованию авиации. Кроме истребителей Су-33, МиГ-29К корабль несет бортовое вооружение, включая противокорабельные ракеты "Гранит" и ЗРК "Кинжал".

Журналисты отметили крейсер "Петр Великий". Он считается крупнейшим надводным кораблем в мире. Основной целью экипажа в случае боевых действий против СШа будет преследование и ликвидация авианосцев. Также в рейтинге фигурирует крейсер "Москва". Он необходим для борьбы с авианесущими кораблями. Последним отмеченным NI кораблем стал "Сообразительный". Он относится к типу "Стрегущий" и состоит на вооружении Балтийского флота. Кроме противолодочных и противоторпедных ракет корвет оснащен станцией для гидроакустического обнаружения целей.

The National Interest оценил проект истребителя ПАК ДП.

Фото: Минобороны России