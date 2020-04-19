Способное достроить "Северный поток-2" судно взяло курс на Египет

Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Myshiptracking.

В воскресенье, 19 апреля, стало известно, что трубоукладчик "Академик Черский" вышел из порта Лас-Пальмас на Канарских островах в Испании и взял курс на египетский Порт-Саид. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Myshiptracking.

Ранее в марте мы сообщали о том, что судно взяло курс на ЮАР.

До этого глава Минэнерго Александр Новак назвал судно "Академик Черский" способным достроить газопровод "Северный поток – 2", невзирая на общую "заморозку" проекта из-за санкций США. Судно начало свой путь из Находки, направлялось в Сингапур и ЮАР, неоднократно меняя курс.

Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов