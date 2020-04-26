Способное достроить "Северный поток-2" судно снова сменило курс

Такие данные приводятся на портале электронного отслеживания судов.

Как стало известно 26 апреля, судно, которое называли способным достроить газопровод "Северный поток-2" вновь изменило курс. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" проходит через пролив Ла-Манш и направляется в российский порт Находка. Именно такие данные приводят на порталах электронного отслеживания курса судов.

Ранее мы сообщали о том, что судно для завершения "Северного потока-2" заблудилось. К такому выводу пришли аналитики портала по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder. Специалисты рассказали, что российский корабль "Академий Черский" дает противоречивые сведения относительно собственного маршрута следования.

Отметим, что "Академик Черский" был куплен в 2015 году у Китая "Газпромом". Глава Минэнерго Александр Новак назвал судно "Академик Черский" способным достроить газопровод "Северный поток – 2", невзирая на общую "заморозку" проекта из-за санкций США. Судно начало свой путь из Находки, направлялось в Сингапур, ЮАР и Египет, неоднократно меняя курс.

Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов