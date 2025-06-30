Армения и ЕС официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере

Арарат Мирзоян выступил на пресс-конференции вместе с Каей Каллас.

Ереван и Европейский союз официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере. Соответствующее заявление сделал армянский министр по иностранным делам Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции с местными журналистами. Иностранный чиновник на мероприятии, проводимом совместно с главной верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Каей Каллас добавил, что его страна готова приступить к обсуждению с властями из Азербайджана места и даты подписания мирного договора. Эксперт напомнил, что речь идет о конструктиве в двустороннем диалоге.

Армения и ЕС официально начали консультации в сфере безопасности и обороны. Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

Глава МИД Армении не приедет на заседание совета глав МИД ОДКБ.

Фото и видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Armenia