Глава МИД Армении не приедет на заседание совета глав МИД ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не будет присутствовать на заседание совета глав внешнеполитических ведомств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в понедельник, 30 июня, на территории Киргизии. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы местного МИД.
Министр иностранных дел Армении Мирзоян не приедет.
сотрудник пресс-службы МИД Армении
Напомним, что в Чолпон-Ате состоится заседание совета министров иностранных дел ОДКБ с участием главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова.
Мирзоян: Армения не подавала заявления на членство в ЕС.
Фото и видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Armenia
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