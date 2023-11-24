Глава МИД Армении не приедет на заседание совета глав МИД ОДКБ

Арарат Мирзоян не прилетел в Киргизию.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не будет присутствовать на заседание совета глав внешнеполитических ведомств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в понедельник, 30 июня, на территории Киргизии. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы местного МИД.

Министр иностранных дел Армении Мирзоян не приедет. сотрудник пресс-службы МИД Армении

Напомним, что в Чолпон-Ате состоится заседание совета министров иностранных дел ОДКБ с участием главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова.

Мирзоян: Армения не подавала заявления на членство в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Armenia