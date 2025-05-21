Мирзоян: Армения не подавала заявления на членство в ЕС

По его словам, переговоры в этом направлении не ведутся.

Армения не подавала заявления на членство в Евросоюзе. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, переговоры в этом направлении не ведутся. Мирзоян подчеркнул, что вопрос, который мог бы возникнуть в этом направлении, не актуален. Отметим, что 26 марта парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

Ранее в Армении опровергли слухи о выводе российских войск из Гюмри.

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