В Армении опровергли слухи о выводе российских войск из Гюмри

По словам Симоняна, на данный момент власти не обсуждают этот вопрос.

Спикер парламента Армении Ален Симонян опроверг слухи о выводе российских войск из Гюмри. Об этом он рассказал журналистам.

Речь идет о российской военной базе, которая находится в Гюмри с 1995 года. В азербайджанских СМИ писали, что одним из условий достижения мира между Ереваном и Баку может стать отказ от военного присутствия другой страны на территории Армении. Симонян отметил, что на данный момент власти не обсуждают этот вопрос.

Ранее мы сообщали, что парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в ЕС.

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