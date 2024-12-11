Парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в ЕС

В поддержку законопроекта проголосовали 63 депутата.

Парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Об этом заявил спикер парламента Ален Симонян.

В поддержку законопроекта проголосовали 63 депутата. Семь депутатов выступили против. Отмечается, что документ поддержала правящая партия "Гражданский договор". В голосовании не участвовали представители оппозиционной фракции "Армения". Авторы проекта отмечают, что этим решением ставится задача "сделать Армению безопасной и процветающей страной".

Ранее глава МИД Армении рассказал об инициативе вступить в ЕС.

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