  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в ЕС
Сегодня, 13:10
109
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в ЕС

0 0

В поддержку законопроекта проголосовали 63 депутата.

Парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Об этом заявил спикер парламента Ален Симонян.

В поддержку законопроекта проголосовали 63 депутата. Семь депутатов выступили против. Отмечается, что документ поддержала правящая партия "Гражданский договор". В голосовании не участвовали представители оппозиционной фракции "Армения". Авторы проекта отмечают, что этим решением ставится задача "сделать Армению безопасной и процветающей страной".

Ранее глава МИД Армении рассказал об инициативе вступить в ЕС.

Фото: pxhere.com

Теги: армения, евросоюз, законопроект, парламент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии