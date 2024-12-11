Глава МИД Армении рассказал об инициативе вступить в ЕС

Он подчеркнул, что это инициатива гражданского общества.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал об инициативе страны вступить в Евросоюз. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

По его словам, в законопроекте нет ни слова о каких-то сроках вступления Армении в ЕС. Он подчеркнул, что это инициатива гражданского общества, которая собрала нужные 50 тысяч голосов. Мирзоян добавил, что законопроект будет выставлен на голосование в парламенте, а правящее большинство может проголосовать за него.

На этом пока всё, что касается закона. Дальше что будет, будем разбираться потом. Этим законом ничего другого не предполагается. Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

Ранее глава МИД Армении оценил визит в Россию.

Видео: МИД России