Глава МИД Армении оценил визит в Россию

Арарат Мирзоян рассказал о своих задачах во время визита в Москву.

Руководитель армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян во вторник, 21 января, в ходе рабочей встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал свой визит в Москву хорошей возможностью для обсуждения двустороннего сотрудничества. Иностранный дипломат уточнил, что Ереван всегда придерживался принципа открытого и конструктивного диалога. Страна рассчитывает, что в МИДе РФ готовы учитывать все аспекты событий, происходящих в регионе, а также будут избегать односторонних трактовок.

Я полагаю, мой визит достаточно актуален в связи с динамикой развития наших двусторонних отношений. Я помню, в последний раз мы встречались в таком формате в июле 2023 года. Я думаю, что данный визит представляет хорошую возможность для обсуждения. Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

США и Армения подписали документ о стратегическом партнерстве.

Фото и видео: МИД России