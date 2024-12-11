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Глава МИД Армении оценил визит в Россию

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Арарат Мирзоян рассказал о своих задачах во время визита в Москву.

Руководитель армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян во вторник, 21 января, в ходе рабочей встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал свой визит в Москву хорошей возможностью для обсуждения двустороннего сотрудничества. Иностранный дипломат уточнил, что Ереван всегда придерживался принципа открытого и конструктивного диалога. Страна рассчитывает, что в МИДе РФ готовы учитывать все аспекты  событий, происходящих в регионе, а также будут избегать односторонних трактовок.

Я полагаю, мой визит достаточно актуален в связи с динамикой развития наших двусторонних отношений. Я помню, в последний раз мы встречались в таком формате в июле 2023 года. Я думаю, что данный визит представляет хорошую возможность для обсуждения.

Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

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Фото и видео: МИД России

Теги: арарат мирзоян, армения, мид, рабочая поездка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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