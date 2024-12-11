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США и Армения подписали документ о стратегическом партнерстве

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Американский государственный секретарь Энтони Блинкен и министр по иностранным делам Армении Арарат Мирзоян подписали двусторонний документ о стратегическом партнерстве между своими странами. Прямую трансляцию с места события вели сотрудники Госдепа США на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству США и Армении. Я хочу подчеркнуть, что это закладывает основу для еще более глубокого сотрудничества. Наше сотрудничество становится все прочнее.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Иностранный дипломат подчеркнул, что соглашение даст Вашингтону и Еревану необходимую основу для расширения двустороннего сотрудничества по некоторых ключевым сферам. В том числе речь идет об экономике, безопасности, обороне, демократическом развитии, правосудии, международных обменах и инклюзивности.

Блинкен заявил, что у Запада общие цели в отношении Грузии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: арарат мирзоян, армения, стратегическое партнерство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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