США и Армения подписали документ о стратегическом партнерстве

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен и министр по иностранным делам Армении Арарат Мирзоян подписали двусторонний документ о стратегическом партнерстве между своими странами. Прямую трансляцию с места события вели сотрудники Госдепа США на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству США и Армении. Я хочу подчеркнуть, что это закладывает основу для еще более глубокого сотрудничества. Наше сотрудничество становится все прочнее. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Иностранный дипломат подчеркнул, что соглашение даст Вашингтону и Еревану необходимую основу для расширения двустороннего сотрудничества по некоторых ключевым сферам. В том числе речь идет об экономике, безопасности, обороне, демократическом развитии, правосудии, международных обменах и инклюзивности.

Блинкен заявил, что у Запада общие цели в отношении Грузии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now